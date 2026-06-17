مسؤول أمريكي: بإمكان واشنطن وطهران الانسحاب قبل توقيع اتفاق ملزم

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واشنطن 17 يونيو حَزِيرَان (رويترز) – قال مسؤول أمريكي كبير للصحفيين اليوم الأربعاء إن بإمكان كل من إيران والولايات المتحدة الانسحاب من مذكرة التفاهم المقرر توقيعها يوم الجمعة، مشيرا إلى أن المحادثات المقبلة ستركز على الأرجح على التسلسل الدقيق للخطوات التي تم استعراضها في الاتفاق المبدئي.

وأعلن المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، نص المذكرة المؤلفة من 14 بندا والمقرر توقيعها رسميا في سويسرا. وأضاف أن الاجتماع المقبل هناك سيكون “حاسما” لضمان تحول مذكرة التفاهم إلى اتفاق شامل.

وقال المسؤول “أعتقد أن الاجتماع في سويسرا سيكون بالغ الأهمية لمعرفة طريقة الانتقال إلى المرحلة التالية”.

وأضاف قائلا “يجب أن يتفق الطرفان على حجم ما سيقومان به، ثم التوصل إلى اتفاق تسلسلي يحدد من سينفذ ماذا ومتى، وهذا هو جوهر المفاوضات”.

وكانت مذكرة التفاهم، كما قرأها المسؤول، مشابهة لمذكرة النقاط الأربعة عشر التي سبق أن نشرتها وسائل إعلام مختلفة، بما فيها رويترز، في وقت سابق من اليوم.

وبموجب بنود مذكرة التفاهم، ستبدأ فترة تفاوض قابلة للتمديد مدتها 60 يوما فور توقيع الاتفاق المبدئي.

وستسمح إيران بالمرور المجاني عبر مضيق هرمز لمدة 60 يوما، وستناقش الجمهورية الإسلامية لاحقا إدارة المضيق مع عُمان وقوى خليجية أخرى.

وقال مسؤول رفيع المستوى إن إيران وافقت، كجزء من مذكرة التفاهم، على “تخفيض نسبة” اليورانيوم عالي التخصيب الذي بحوزتها.

وقال المسؤولان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي كان قد صرح سابقا بأنه لم يرَ مذكرة التفاهم الرسمية، لم يطلب نسخة منها حسب علمهما.

(إعداد محمود سلامة وحاتم علي للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز )