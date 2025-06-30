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مسؤول أمريكي: ترامب سيستضيف نتنياهو بالبيت الأبيض يوم 7 يوليو

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من ستيف هولاند وأندريا شلال

(رويترز) – قال مسؤول أمريكي إن الرئيس دونالد ترامب يعتزم استضافة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض يوم السابع من يوليو تموز، في الوقت الذي يضغط فيه ترامب من أجل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة، وعودة الرهائن المتبقين.

وقالت كارولاين ليفيت المتحدثة باسم ترامب للصحفيين في إفادة صحفية يوم الاثنين إن رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، سيزور واشنطن هذا الأسبوع للقاء مسؤولين في البيت الأبيض.

كما أكد مسؤول إسرائيلي في واشنطن الاجتماع. وأضاف المسؤول أن من المتوقع أن يناقش الزعيمان قضايا إيران وغزة وسوريا وتحديات إقليمية أخرى.

وكان موقع أكسيوس أول من كشف عن الزيارة.

وكثفت إسرائيل هجماتها على شمال غزة يوم الاثنين، وذلك بعدما حث ترامب يوم الأحد على إنهاء الحرب المستمرة منذ 20 شهرا قائلا “أبرموا الاتفاق في غزة، واستعيدوا الرهائن”.

وقتلت الغارات الإسرائيلية ما لا يقل عن 60 شخصا في أنحاء غزة يوم الاثنين في بعض من أعنف الهجمات منذ أسابيع.

وقالت ليفيت للصحفيين إن إدارة ترامب على اتصال دائم مع الحكومة الإسرائيلية، مضيفة أن الرئيس يعتبر إنهاء الحرب في غزة وإعادة الرهائن المتبقين لدى حماس أولوية قصوى.

وقالت إن الصور القادمة من غزة وإسرائيل على السواء تفطر القلب، لكن الأولوية الرئيسية لترامب هي تأمين إطلاق سراح الرهائن المتبقين.

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