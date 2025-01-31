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مسؤول أمريكي: توقعات باجتماع ترامب ونتنياهو مرة واحدة فقط يوم الثلاثاء

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واشنطن (رويترز) – قال مسؤول أمريكي يوم الجمعة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيجتمعان في البيت الأبيض يوم الثلاثاء.

ومن المزمع أن يجري الاجتماع، والذي أكدته حكومتا إسرائيل والولايات المتحدة هذا الأسبوع، وسط وقف هش لإطلاق النار مدته ستة أسابيع أدى إلى توقف مؤقت للقتال الذي استمر 15 شهرا بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة.

وقال المسؤول الأمريكي “سيكون هناك اجتماع عمل وحيد في الرابع من فبراير وسيصدر مزيد من التفاصيل قريبا”.

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