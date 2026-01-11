مسؤول أمريكي: روبيو ونتنياهو تحدثا هاتفيا السبت

reuters_tickers

2دقائق

واشنطن 11 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال مسؤول أمريكي إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس السبت، دون أن يقدم تفاصيل إضافية.

وفي حين لم يذكر المسؤول الأمريكي المواضيع التي تمت مناقشتها في المكالمة، إلا أن موقع أكسيوس ذكر في وقت سابق أن الاثنين تحدثا عن غزة وسوريا والاحتجاجات في إيران.

وتشهد إيران، التي خاضت حربا استمرت 12 يوما مع إسرائيل العام الماضي قصفت الولايات المتحدة خلالها منشآتها النووية في يونيو الماضي، أكبر مظاهرات مناهضة للحكومة الإيرانية منذ سنوات.

وفي غزة، لم يحرز وقف إطلاق النار الهش أي تقدم بعد مرحلته الأولى منذ أن بدأ في أكتوبر تشرين الأول، حيث تتبادل إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الاتهامات بارتكاب خروقات كبيرة للاتفاق. ولا تزال الخلافات كبيرة بين الجانبين بشأن الخطوات الأكثر صعوبة ضمن المرحلة التالية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، اتفقت إسرائيل وسوريا خلال المحادثات التي جرت بوساطة أمريكية في باريس على إنشاء آلية اتصال للتنسيق بشأن القضايا الأمنية والتجارية.

ومنذ أن تولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه في يناير كانون الثاني 2025، زار نتنياهو الولايات المتحدة خمس مرات للقاء الرئيس الجمهوري، بينما زار ترامب إسرائيل في أكتوبر تشرين الأول.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية)