مسؤول أمريكي: قازاخستان ستنضم إلى اتفاقات إبراهيم

reuters_tickers

3دقائق

(رويترز) – قال مسؤول أمريكي كبير إن من المتوقع إعلان قازاخستان يوم الخميس كأحدث دولة تنضم إلى اتفاقات إبراهيم التي شهدت تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول ذات أغلبية مسلمة.

ولدى قازاخستان بالفعل علاقات دبلوماسية كاملة وعلاقات اقتصادية مع إسرائيل، مما يعني أن الخطوة ستكون رمزية إلى حد كبير.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس قازاخستان قاسم جومارت توكاييف بالرئيس دونالد ترامب إلى جانب أربعة زعماء آخرين من آسيا الوسطى في البيت الأبيض يوم الخميس، وذلك في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى كسب نفوذ في منطقة لطالما هيمنت عليها روسيا وتتقرب إليها الصين بشكل متزايد.

* ويتكوف يتوجه لحضور الإعلان

قال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف في وقت سابق في منتدى للأعمال في فلوريدا إنه سيعود إلى واشنطن لحضور الإعلان، دون أن يسمي البلد التي ستنضم إلى الاتفاقات.

وذكر موقع أكسيوس أولا أن الدولة ستكون قازاخستان.

وقال مصدر ثان مطلع إن الولايات المتحدة تأمل في أن يساعد دخول قازاخستان في تنشيط اتفاقات إبراهيم، التي تم تعليق توسيعها خلال حرب غزة.

وكان ترامب قال مرارا إنه يريد توسيع الاتفاقات التي توسط فيها خلال ولايته الأولى في البيت الأبيض.

وأقامت الإمارات والبحرين علاقات مع إسرائيل في عام 2020 بموجب اتفاقات إبراهيم التي توسط فيها ترامب. وأقام المغرب علاقات مع إسرائيل في وقت لاحق من العام ذاته.

وكان ترامب متفائلا بشأن احتمال انضمام السعودية ذات الثقل الإقليمي إلى الاتفاقات أخيرا منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في غزة الشهر الماضي، لكن الرياض لم تظهر أي استعداد للمضي قدما دون وجود مسار لإقامة دولة فلسطينية على الأقل.

ومن المتوقع أن يزور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان البيت الأبيض في 18 نوفمبر تشرين الثاني.

ويُنظر إلى دول أخرى في آسيا الوسطى، مثل أذربيجان وأوزبكستان وكلاهما تربطهما علاقات وثيقة مع إسرائيل، على أنها قد تنضم إلى اتفاقات إبراهيم التي تعتبر إنجازا بارزا في السياسة الخارجية خلال ولاية ترامب الأولى.

(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم)