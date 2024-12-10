مسؤول أمريكي: نبذل جهودا جديدة لوقف إطلاق النار في غزة

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من جيف ميسون

نيويورك (رويترز) – قال جون فاينر نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي يوم الثلاثاء إن الرئيس جو بايدن سيرسل مزيدا من المعاونين الكبار إلى الشرق الأوسط خلال الأسابيع القليلة المقبلة لحسم اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لم تستطع إدارته التوصل إليه حتى الآن منذ أكثر من عام.

وذكر فاينر أن هناك تحركات متزايدة باتجاه التوصل إلى هذا الاتفاق، بعد إبرام اتفاق آخر بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية.

وأضاف خلال مقابلة في مؤتمر رويترز نكست في نيويورك “نعتقد أن هناك زخما في تلك العملية.. تزايد ذلك الزخم حينما حققنا نحن وشركاؤنا وقفا لإطلاق النار في الصراع بين إسرائيل وحزب الله في لبنان”.

وتابع “هناك حيوية جديدة بشأن هذا”.

ولم يحدد فاينر المسؤولين الذين سيتوجهون إلى المنطقة أو التقدم الذي أحرزوه في جهود التوصل إلى اتفاق. وتُجرى المفاوضات بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بمشاركة أطراف أخرى.

وشنت حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 هجوما على إسرائيل أسفر عن مقتل 1200 شخص واقتياد أكثر من 250 رهينة إلى غزة، بحسب إحصاءات إسرائيلية. وتقول السلطات الصحية في غزة إن الحملة العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ 14 شهرا أدت إلى مقتل ما يربو على 44700 فلسطيني.

وتأتي أحدث فورة من النشاط الدبلوماسي في المنطقة خلال الأسابيع الأخيرة من رئاسة بايدن قبل تسليمه السلطة إلى الرئيس المنتخب دونالد ترامب في يناير كانون الثاني.

وقال فاينر إن فريق بايدن يتواصل مع فريق ترامب بخصوص القضايا الإقليمية التي تتضمن أيضا انهيار الحكومة السورية وجهود تأمين الإفراج عن الصحفي الأمريكي أوستن تايس المفقود منذ اختطافه في سوريا قبل أكثر من عقد.