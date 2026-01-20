مسؤول أمريكي: نحو 200 سجين من تنظيم الدولة الإسلامية فروا من سجن سوري

واشنطن 20 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال مسؤول أمريكي اليوم الثلاثاء إن نحو 200 من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية فروا من سجن الشدادي السوري أمس الاثنين بعد مغادرة حراس من قوات سوريا الديمقراطية الكردية، إلا أن قوات الحكومة السورية عاودت القبض على الكثير منهم.

وأوضح المسؤول، الذي تحدث لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويته، أن نحو 600 عنصر غير سوري من تنظيم الدولة الإسلامية نُقلوا من سجن الشدادي قبل 19 يناير كانون الثاني إلى سجون أخرى، ولا يزالون رهن الاحتجاز.

