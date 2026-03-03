The Swiss voice in the world since 1935
مسؤول أمريكي: نعمل على توفير رحلات لمواطنينا لمغادرة الشرق الأوسط

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

واشنطن 3 مارس آذَار (رويترز) – قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة تعمل على تأمين رحلات جوية عسكرية وطائرات مستأجرة لإجلاء مواطنيها من الشرق الأوسط، مضيفا أن الوزارة على اتصال بنحو 3000 مواطن أمريكي.

وفي إسرائيل، أفادت الوزارة في بيان منفصل بأن المسؤولين الأمريكيين على اتصال بنحو 500 أمريكي يرغبون في المغادرة. وقد غادر أكثر من 130 مواطنا بالفعل، ومن المتوقع أن يغادر 100 آخرون في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية )

