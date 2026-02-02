The Swiss voice in the world since 1935
مسؤول أمريكي: ويتكوف وعراقجي يناقشان اتفاقا نوويا محتملا يوم الجمعة

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

واشنطن 2 فبراير شباط (رويترز) – قال مسؤول أمريكي اليوم الاثنين إن ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يعتزمان الاجتماع في إسطنبول يوم الجمعة لمناقشة اتفاق نووي محتمل وقضايا أخرى.

وأضاف المسؤول “يدعو الرئيس (ترامب) إلى إبرام اتفاق، والهدف من الاجتماع هو سماع ما الذي سيقولانه”.

وذكر مسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية في وقت سابق أن طهران تدرس شروط استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة قريبا، وذلك بعد أن أبدى الجانبان استعدادهما لإحياء الدبلوماسية بشأن الخلاف النووي المستمر منذ فترة طويلة، مما بدد المخاوف من اندلاع حرب جديدة في المنطقة.

وكان موقع أكسيوس أول من نشر نبأ الاجتماع.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)

