مسؤول أمريكي كبير: مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة في مراحلها الختامية على ما يبدو

reuters_tickers

2دقائق

واشنطن (رويترز) – قال مسؤول أمريكي كبير يوم الأربعاء إن المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة مقابل الإفراج عن الرهائن في مراحلها الختامية على ما يبدو وإن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الفجوات المتبقية يوم الخميس.

وذكر المسؤول، في تصريحات للصحفيين، أن العقبات المتبقية قابلة للتذليل وسيكون هناك المزيد من الاجتماعات التي تهدف للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) خلال الأسبوع المقبل.

وقال المسؤول إن لدى كل من إسرائيل وحماس بعض القضايا التي يتعين حلها لكن الأمور تقترب من اتفاق لوقف إطلاق النار لستة أسابيع مقابل الإفراج عن الرهائن من النساء وكبار السن والمصابين على مدار 42 يوما.

وأوضح المسؤول “المفاوضات الآن مختلفة تماما عما كانت عليه قبل شهر واحد فقط عندما كانت لدينا بعض القضايا التي لا يمكن تجاوزها من الأساس”.

وسيجري بايدن محادثات مع نتنياهو قبل أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي في وقت لاحق من يوم الخميس مع كاملا هاريس نائبة الرئيس في اجتماع منفصل.

وأصبحت هاريس المرشحة المفترضة للحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر تشرين الثاني ضد الجمهوري دونالد ترامب، بعد أن قرر بايدن عدم المضي في مسعاه لإعادة انتخابه مرة أخرى تحت ضغط من الديمقراطيين القلقين بشأن قدراته الذهنية.

وقال المسؤول الأمريكي الكبير إن بايدن وهاريس “متفقان تماما” بشأن السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل وغزة.

وأضاف المسؤول أن الإسرائيليين سيستمعون لما يؤكد “الاصطفاف الكامل”.