مسؤول أممي يدعو إلى تحرك دولي عاجل لمواجهة الأزمة المتفاقمة في السودان

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دعا منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة إلى تحرك دولي عاجل لمعالجة الأزمة المتفاقمة في السودان، مسلطا الضوء على معاناة ملايين النازحين بسبب الحرب.

وتحدث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر مع لاجئين خلال زيارة مدّتها تسعة أيام إلى السودان وتشاد، ووعد بنقل محنتهم وحض العالم على تقديم دعم أكبر لهم.

وقال مرددا رسالة أحد اللاجئين “نحن لسنا غير مرئيين”.

ومنذ نيسان/أبريل 2023، يشهد السودان حربا بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو الملقب “حميدتي”.

وخلّفت الحرب عشرات آلاف القتلى وشرّدت أكثر من 11 مليون شخص من بينهم 3,1 ملايين نزحوا خارج البلاد، حسب المنظمة الدوليّة للهجرة. وتسبّبت، وفقا للأمم المتحدة، بإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في التاريخ الحديث. واتُهم الطرفان المتحاربان باستخدام الجوع كسلاح في الحرب.

وخلال زيارة الجمعة للجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور، التقى فليتشر حاكم المنطقة واستمع إلى “قصص تفطر القلب” من لاجئين فارين من الصراع.

ونقل بيان صدر عن الأمم المتحدة ليل السبت عن فليتشر قوله “إن الوضع صعب هناك، إنها أكبر أزمة إنسانية في العالم. تحدثت مع سكان محليين ومجتمعات مضيفة”.

وقبل ذهابه إلى دارفور، زار فليتشر معبر أدري على الحدود مع تشاد بعد تمديد تسليم مساعدات الأمم المتحدة لمدة ثلاثة أشهر أخرى مطلع تشرين الثاني/نوفمبر.

وأوضح فليتشر الذي التقى ممثلين لمجتمعات مضيفة في تشاد، أن أدري هو “شريان حياة لوصول المساعدات الملحة إلى الناس في السودان”.

وقال للاجئين في تشاد “أعلم أن الوضع صعب جدا. أعلم أنكم تحتاجون إلى الغذاء والدواء والتعليم والمأوى والعزة والكرامة”.

ويواجه قرابة 26 مليون شخص، أي حوالى نصف السكان، خطر المجاعة في السودان. وقال فليتشر “هذه الأرقام صادمة، ولا يمكننا تجاهلها”.

ما/الح/دص