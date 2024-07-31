مسؤول إسرائيلي: السبيل الوحيد لمنع حرب شاملة مع حزب الله هو تنفيذ قرار الأمم المتحدة 1701

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القدس (رويترز) – قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس يوم الأربعاء إن السبيل الوحيد لمنع “حرب شاملة” مع جماعة حزب الله المتحالفة مع إيران هو التنفيذ الفوري لقرار الأمم المتحدة الذي يحظر وجود الفصائل المسلحة في جنوب لبنان قرب الحدود مع إسرائيل.

وذكر كاتس أنه بعث برسالة إلى العشرات من نظرائه يدعوهم فيها إلى تنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 1701 الذي صدر في نهاية حرب عام 2006 بين إسرائيل وحزب الله.