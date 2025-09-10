مسؤول إسرائيلي: سننال من قادة حماس المرة المقبلة إذا نجوا هذه المرة

من معيان لوبيل وألكسندر كورنويل وآندرو ميلز

القدس/الدوحة (رويترز) – قال السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة إنه إذا تبين أن إسرائيل لم تقتل قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في الغارة الجوية على قطر يوم الثلاثاء فإنها ستنجح في المرة المقبلة.

وأثارت الغارة مخاوف من تقويض جهود التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وقال السفير يحيئيل لايتر لبرنامج (سبيشل ريبورت) على قناة فوكس نيوز في وقت متأخر من يوم الثلاثاء “في الوقت الحالي، قد نتعرض لبعض الانتقادات. لكن المنتقدين سيتخطون الأمر مع مرور الوقت. وإسرائيل تتغير نحو الأفضل… الإرهابيون تحت المراقبة أينما كانوا… وسنلاحقهم، وسندمر من يحاول تدميرنا”.

وحاولت إسرائيل اغتيال الزعماء السياسيين لحركة حماس بهجومها في العاصمة القطرية الدوحة يوم الثلاثاء، لتصعد بذلك عملها العسكري في الشرق الأوسط فيما وصفته الولايات المتحدة بأنه هجوم أحادي ولا يخدم المصالح الأمريكية والإسرائيلية.

وجاءت الغارة الجوية بعد وقت قصير من إعلان حماس مسؤوليتها عن واقعة إطلاق نار يوم الاثنين أودت بحياة ستة أشخاص عند محطة حافلات على مشارف القدس.

ولاقت عملية الدوحة تنديدا واسع النطاق، وكانت بالغة الحساسية في ضوء استضافة قطر مفاوضات تهدف إلى وقف إطلاق النار في حرب غزة المستعرة منذ نحو عامين.

وقال لايتر “إن لم نكن قد نلنا منهم هذه المرة، فسننال منهم في المرة المقبلة”.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى مكالمة هاتفية حادة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء، وأبلغه فيها بأن قراره استهداف حماس داخل قطر لم يكن حكيما.

* مسائل دبلوماسية

وفي كلمة خلال فعالية بمناسبة الذكرى الخامسة لاتفاقيات إبراهيم، التي طبعت العلاقات بين إسرائيل وبعض الدول ذات الأغلبية المسلمة، وجه لايتر انتقادات لقطر.

وأضاف “ماذا تفعل قطر إن لم تكن تمول الإرهاب وتدعمه باستضافة حماس، إنهم نفس الأشخاص الذين أرسلوا الإرهابيين الذين قتلوا ستة أشخاص كانوا جالسين في محطة حافلات في القدس ينتظرون الذهاب إلى أعمالهم؟”.

وأرجأ مجلس الأمن الدولي اجتماعا كان مقررا يوم الأربعاء إلى الخميس بناء على طلب قطر، ليتمكن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني من الحضور.

وقال رئيس الوزراء القطري في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) إنه يبحث حاليا الرد على الهجمات الإسرائيلية مع الشركاء الإقليميين، وإن القادة سيجتمعون في الدوحة قريبا.

وعندما سئل عما إذا كانت الدوحة ستغلق المكتب السياسي لحماس، قال إن حكومته “تعيد تقييم كل شيء” بشأن الخطوات التالية التي ستتخذها.

وأضاف “نجري محادثة مفصلة للغاية مع الحكومة الأمريكية، وعلينا أن نفهم ما هو المسار المُقبل”.

* إسرائيل تستهدف الحوثيين

يتحدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التنديدات الدولية بشن إسرائيل عمليات مماثلة للضربة على الدوحة، ويوسع نطاق العمليات العسكرية في أنحاء الشرق الأوسط منذ أن قادت حماس هجوما على إسرائيل في 2023.

وشنت إسرائيل يوم الأربعاء غارة جوية على العاصمة اليمنية صنعاء، وذلك بعد مقتل رئيس الوزراء الحوثي أحمد غالب الرهوي وشخصيات بارزة أخرى في هجوم نُفذ أواخر أغسطس آب.

وقال شهود إن الهجوم الأحدث استهدف وزارة الدفاع التابعة للحوثيين بينما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن مقر جماعة الحوثي ومعسكرات تابعة للجماعة كانت من بين الأهداف.

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان شن عملية عسكرية على اليمن.

ويهاجم الحوثيون سفنا في البحر الأحمر منذ بدء الحرب على غزة فيما يصفونه بأنه تعبير عن التضامن مع الفلسطينيين.

* مقتل نجل خليل الحية

قالت حماس إن خمسة من أعضائها قُتلوا في الهجوم، من بينهم نجل رئيس الحركة في غزة وكبير مفاوضيها خليل الحية. وقال عضو المكتب السياسي لحماس سهيل الهندي لقناة الجزيرة إن القيادة العليا للحركة نجت من الهجوم.

وأثار الهجوم الإسرائيلي موجة من الجهود الدبلوماسية بين الدول العربية.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وصل إلى قطر.

وكان من المتوقع أيضا وصول ولي العهد الأردني الأمير حسين.

وأبلغ مسؤول مطلع رويترز بأن من المتوقع أن يصل ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان إلى الدوحة يوم الخميس.

وقال المسؤول إن هذه الزيارات تعبير عن تضامن المنطقة مع قطر في أعقاب الهجمات الإسرائيلية.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن المفوضية ستقترح فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين متطرفين وتعليق الإجراءات التجارية في اتفاق الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل.

وتعكس هذه المقترحات تزايد انتقادات الاتحاد الأوروبي لسلوك إسرائيل في الحرب على غزة، وكذلك تزايد الضغوط على الذراع التنفيذية للاتحاد لاتخاذ إجراء.

وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول ‬إن ألمانيا، أحد أشد المؤيدين لإسرائيل، تعلم بالمقترحات التي طرحتها رئيسة المفوضية الأوروبية وإنها ستجري مباحثات بشأن التدابير المزمعة.

وجاءت الغارة الجوية الإسرائيلية في الدوحة في أعقاب تحذير إسرائيل للفلسطينيين بمغادرة مدينة غزة، التي كانت تضم قبل ذلك نحو مليون نسمة، في الوقت الذي تحاول فيه القضاء على ما تبقى من حركة حماس.

* ’لا نعلم’

لدى سؤال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي عن تأثير الضربة على مفاوضات وقف إطلاق النار، قال لرويترز “الإجابة الصريحة هي أننا لا نعلم. حماس رفضت كل شيء حتى الآن. يرفضون باستمرار كل عرض يطرح على الطاولة”.

ويوم السبت قالت حركة حماس، التي تدير قطاع غزة منذ نحو عقدين، إنها ستطلق سراح كل الرهائن إذا وافقت إسرائيل على إنهاء الحرب وسحب قواتها.

ويسعى نتنياهو إلى إبرام اتفاق “كل شيء أو لا شيء” الذي يتضمن إطلاق سراح جميع الرهائن دفعة واحدة واستسلام حماس.

وقتلت إسرائيل عددا من قيادات حماس منذ بدء الحرب في 2023. وتشير إحصاءات إسرائيلية إلى أن الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في أكتوبر تشرين الأول 2023 تسبب في مقتل 1200 من الجنود والمدنيين واحتجاز 251 رهينة.

وتقول السلطات الصحية في قطاع غزة إن الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع قتلت حتى الآن أكثر من 64 ألفا وحولت القطاع إلى أنقاض.

(شارك في التغطية نضال المغربي من غزة – إعداد محمد محمدين وسلمى نجم وحسن عمار ومحمد علي فرج وعلي خفاجي ومروة غريب للنشرة العربية)