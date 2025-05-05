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مسؤول إسرائيلي: فرصة سانحة للتوصل إلى اتفاق جديد حول غزة خلال زيارة ترامب للمنطقة

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القدس (رويترز) – قال مسؤول إسرائيلي كبير في مجال الدفاع يوم الاثنين إن هناك “فرصة سانحة” أمام التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن المحتجزين في غزة خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة الأسبوع المقبل.

وأوضح أن إسرائيل ستبدأ عملية جديدة في القطاع إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وأضاف المسؤول بعد موافقة مجلس الوزراء الأمني ​​على عملية موسعة في غزة “إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن، ستبدأ عملية ‘عربات جدعون’ بكثافة عالية ولن تتوقف حتى تتحقق كل أهدافها”.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية