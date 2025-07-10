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مسؤول إسرائيلي: قد يكون من الممكن التوصل لهدنة في غزة في غضون أسبوع أو أسبوعين

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واشنطن (رويترز) – قال مسؤول إسرائيلي كبير يوم الأربعاء إن إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) قد تتمكنان من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح رهائن خلال أسبوع أو أسبوعين، لكن من غير المتوقع التوصل إلى مثل هذا الاتفاق خلال يوم واحد.

وأضاف المسؤول، خلال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لواشنطن، أنه إذا وافق الجانبان على مقترح لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، فإن إسرائيل ستستغل هذه الفترة لعرض وقف دائم لإطلاق النار يتطلب من الحركة الفلسطينية المسلحة نزع سلاحها.

وذكر المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أنه إذا رفضت حماس ذلك “فإننا سنمضي” في العمليات العسكرية.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية