مسؤول إسرائيلي: قوات أمريكية تنسق مع إسرائيل نقل المساعدات لغزة

3دقائق

من إميلي روز

القدس (رويترز) – قال مسؤول أمني إسرائيلي يوم السبت إن قوات أمريكية تشارك في الإشراف على نقل وتنسيق المساعدات إلى قطاع غزة مع إسرائيل في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست يوم الجمعة أن مركز التنسيق المدني-العسكري بقيادة الولايات المتحدة سيتولى الإشراف على دخول المساعدات لغزة بدلا من إسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي ومصادر مطلعة على الأمر قولهم إن إسرائيل جزء من العملية، لكن مركز التنسيق المدني العسكري سيقرر ما هي المساعدات التي تدخل غزة وكيف.

وقال المسؤول الأمني الإسرائيلي إن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ستواصل المشاركة في وضع السياسات والإشراف والمراقبة مع اتخاذ القرارات بشكل مشترك، وإن دمج لجنة التنسيق جار بالفعل.

ولم تستجب السفارة الأمريكية في إسرائيل ولا مركز التنسيق بعد لطلبات للتعليق.

* مساعدات قليلة

وافقت إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) قبل شهر على المرحلة الأولى من خطة ترامب. وأوقفت هذه المرحلة الحرب المدمرة التي دامت عامين في غزة والتي اندلعت عقب هجوم عبر الحدود شنه مسلحو حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وتم بموجب المرحلة الأولى إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الأحياء وتسليم رفات آخرين مقابل الإفراج عن سجناء فلسطينيين.

وبدأ مركز التنسيق مهامه من جنوب إسرائيل في أواخر أكتوبر تشرين الأول، وتتمثل المهام في المساعدة على تدفق المساعدات وتحقيق الاستقرار الأمني في غزة، وفقا للقيادة المركزية الأمريكية.

وكان من المفترض أن يتيح وقف إطلاق النار تدفق المساعدات إلى القطاع الصغير المكتظ بالسكان الذي تأكدت فيه مجاعة في أغسطس آب الماضي وفقد جميع سكانه تقريبا البالغ عددهم نحو 2.3 مليون نسمة منازلهم.

إلا أن وكالات الإغاثة الإنسانية قالت الأسبوع الماضي إن المساعدات التي تدخل إلى غزة قليلة جدا.

وتقول إسرائيل إنها تفي بالتزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي ينص على إدخال 600 شاحنة إمدادات إلى غزة يوميا في المتوسط.

وأوردت رويترز في 23 أكتوبر تشرين الأول أن واشنطن تدرس مقترحات جديدة لإدخال المساعدات الإنسانية.

وقال المسؤول الإسرائيلي إن الولايات المتحدة ستقود التنسيق مع المجتمع الدولي، مع استمرار القيود المفروضة على قائمة المنظمات غير الحكومية التي ترسل المساعدات وعلى دخول ما يسمى بالمواد ذات الاستخدام المزدوج، والتي تعتبرها إسرائيل ذات استخدامات مدنية وعسكرية.

(إعداد رحاب علاء للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)