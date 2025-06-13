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مسؤول إسرائيلي: كل الطيارين الذين شاركوا في الضربة على إيران عادوا سالمين

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القدس (رويترز) – قال مسؤول عسكري إسرائيلي إن كل الطيارين الذين شاركوا في قصف إيران يوم الجمعة عادوا سالمين، بينما يواصل الجيش الإسرائيلي تقييم نتائج العملية.

وأردف المسؤول يقول لمجموعة من المراسلين الأجانب شريطة عدم نشر اسمه إن سلاح الجو شن ضربات متزامنة على أهداف متعددة تضم صواريخ باليستية إيرانية كانت موجهة نحو إسرائيل.

واضاف “حققنا الكثير بالفعل”.

وذكر أن إسرائيل مستعدة لاستمرار المواجهة لعدة أيام، ويعتمد ذلك على كيفية رد إيران وأمور أخرى، موضحا أن طهران أطلقت أكثر من 100 طائرة مسيرة باتجاه إسرائيل، وتم اعتراض العديد منها بالفعل.

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