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مسؤول إسرائيلي: مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط سيجتمع مع نتنياهو السبت

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(رويترز) – قال مسؤول إسرائيلي لرويترز إن ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط سيجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم السبت، وذلك في الوقت الذي تتواصل فيه جهود لإبرام صفقة للإفراج عن الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة.

وأفاد مسؤول إسرائيلي ثان بإحراز بعض التقدم في المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس التي تجري بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة والرامية إلى التوصل لاتفاق في غزة.

ويبذل الوسطاء جهودا جديدة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المتبقين المحتجزين هناك قبل تولي ترامب منصبه في 20 يناير كانون الثاني.

وقال الدفاع المدني الفلسطيني إن ثمانية أشخاص بينهم طفلان وامرأتان قتلوا جراء قصف إسرائيلي لمبنى كان لمدرسة يؤوي نازحين في جباليا بشمال قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الضربة استهدفت مسلحين من حماس كانوا ينشطون في المدرسة، وإنه اتخذ تدابير للحد من خطر إلحاق الأذى بالمدنيين.

شنت إسرائيل هجومها على غزة بعد أن اقتحم مقاتلون من حماس الحدود في أكتوبر تشرين الأول 2023، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة، وفقا لإحصاءات إسرائيلية.

ومنذ ذلك الحين، قُتل أكثر من 46 ألف شخص في غزة، وفقا لمسؤولي الصحة الفلسطينيين، إلى جانب تدمير جزء كبير من القطاع الذي صار يشهد أزمة إنسانية مع نزوح معظم سكانه.

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