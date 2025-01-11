مسؤول إسرائيلي: مبعوث ترامب للشرق الأوسط سيجتمع مع نتنياهو يوم السبت

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من معيان لوبيل ونضال المغربي

القدس/القاهرة (رويترز) – قال مسؤول إسرائيلي إن ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط سيجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم السبت بعد زيارة أجراها إلى الدوحة، وذلك في الوقت الذي تتواصل فيه جهود لإبرام اتفاق للإفراج عن الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة.

وأشار مسؤول إسرائيلي ثان إلى إحراز بعض التقدم في المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي تجري بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة بهدف التوصل لاتفاق في غزة.

ويبذل الوسطاء جهودا جديدة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع وإطلاق سراح باقي الرهائن الإسرائيليين المحتجزين هناك قبل تولي ترامب منصبه في 20 يناير كانون الثاني.

وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن ويتكوف وصل إلى الدوحة يوم الجمعة والتقى برئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وقالت مصادر أمنية مصرية إن القاهرة والدوحة تلقتا تطمينات من ويتكوف بأن الولايات المتحدة ستواصل العمل من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ينهي الحرب قريبا دون أن يذكر تفاصيل.

وقال الدفاع المدني الفلسطيني يوم السبت إن ثمانية أشخاص بينهم طفلان وامرأتان قتلوا جراء قصف إسرائيلي لمبنى مدرسة يؤوي نازحين في جباليا بشمال قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الضربة استهدفت مسلحين من حماس كانوا يتمركزون في المدرسة، وإنه اتخذ تدابير للحد من خطر إلحاق الأذى بالمدنيين.

وذكر الدفاع المدني الفلسطيني في وقت لاحق من يوم السبت أن خمسة أشخاص قُتلوا وأصيب آخرون في غارتين إسرائيليتين. وأدت إحدى الغارتين إلى مقتل ثلاثة أشخاص في منزل بالقرب من حي الدرج في مدينة غزة.

ولم يصدر تعليق حتى الآن من الجيش الإسرائيلي.

وشنت إسرائيل هجومها على غزة بعد أن اقتحم مقاتلون من حماس الحدود في أكتوبر تشرين الأول 2023، مما أدى وفقا لإحصاءات إسرائيلية إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة.

وقال مسؤولو صحة فلسطينيون إن أكثر من 46 ألف شخص قُتلوا في غزة منذ ذلك الحين، إلى جانب تدمير جزء كبير من القطاع الذي صار يشهد أزمة إنسانية مع نزوح معظم سكانه.