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مسؤول إسرائيلي: نأمل أن نستعيد يوم الاثنين جثمان حاخام قتل في الإمارات

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دبي (رويترز) – قال مسؤول في وزارة الخارجية الإسرائيلية يوم الأحد لرويترز إن إسرائيل تأمل في استعادة جثمان الإسرائيلي الذي قتل في الإمارات يوم الاثنين.

وجرى العثور يوم الأحد على جثة الحاخام تسفي كوجان (28 عاما) بعد الإبلاغ عن اختفائه يوم الخميس.

وردا على سؤال حول موعد إعادة الجثة إلى إسرائيل، قال المسؤول “نأمل أن يكون ذلك غدا لكن هذا غير مؤكد”.

وقالت الإمارات إنها ألقت القبض على ثلاثة مشتبه بهم فيما يتصل بالقتل.

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