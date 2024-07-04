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مسؤول إسرائيلي: هناك “فرصة حقيقية” للتوصل إلى اتفاق

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القدس (رويترز) – قال مصدر في فريق التفاوض الإسرائيلي يوم الخميس إن هناك “فرصة حقيقية” للتوصل إلى اتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بشأن إطلاق سراح الرهائن.

وتعقيبا على مقترح منقح قدمته الحركة عبر وسطاء إلى الحكومة الإسرائيلية، قال المصدر “المقترح الذي طرحته حماس يتضمن تقدما مهما للغاية”.

وأضاف “يمكنه أن يسهم في دفع المفاوضات قدما. هناك اتفاق يتمتع بفرصة حقيقية للتنفيذ. على الرغم من أن البنود ليست هينة، فإنها لا ينبغي أن تفسد الاتفاق”.

وأكد مسؤول إسرائيلي آخر تقريرا سابقا ذكر أن رئيس جهاز المخابرات (الموساد) سيرأس الوفد الإسرائيلي إلى المفاوضات.

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