مسؤول إسرائيلي كبير: مقتل خامنئي

reuters_tickers

2دقائق

28 فبراير شباط (رويترز) – قال مسؤول إسرائيلي كبير لرويترز اليوم السبت إن الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي قُتل في الغارات التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة.

ولم يصدر أي تأكيد حتى الآن من إيران بشأن مصير خامنئي.

وينسب إلى خامنئي تحويل إيران إلى قوة معادية للولايات المتحدة وتوسيع نفوذها العسكري في الشرق الأوسط وإخماد الاضطرابات الداخلية المتكررة.

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات عسكرية على إيران اليوم السبت مستهدفة كبار قادتها، مما أدخل الشرق الأوسط في صراع جديد قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سينهي تهديدا أمنيا لواشنطن ويمنح الإيرانيين فرصة للإطاحة بحكامهم.

وتولى خامنئي (86 عاما) أعلى منصب في إيران في عام 1989 بعد وفاة مؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله روح الله الخميني. وبصفته الزعيم الأعلى، سيطر خامنئي بشكل مطلق على المؤسسات السياسية والعسكرية والدينية في إيران، نظرا لأن له القول الفصل في السياسة الداخلية وتوجيه العلاقات الخارجية.

ولطالما اعتبرته إسرائيل قوة مزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط، مشيرة إلى دعمه لشبكة حلفاء إيران المسلحين، بما في ذلك حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وجماعة حزب الله اللبنانية.

وعندما خاضت إسرائيل وإيران حربا جوية استمرت 12 يوما في يونيو حزيران 2025، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس باغتيال خامنئي قائلا إنه “لا يمكن أن يستمر على قيد الحياة”.

(تغطية صحفية معيان لوبيل – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير سها جادو)