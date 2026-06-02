مسؤول إسرائيلي لفرانس برس: حرب إيران عزّزت العلاقة الإماراتية-الإسرائيلية

أكد مسؤول إسرائيلي رفيع لفرانس برس أن حرب الشرق الأوسط أدت إلى تقارب إسرائيل والإمارات العربية المتحدة بشكل أكبر، مشيرا إلى ازدياد التعاون العسكري بين الطرفين وفرص تعزيز العلاقات التجارية.

ومن المقرر أن يصل وفدان إسرائيليان إلى الإمارات الأسبوع المقبل، وفق ما قال المسؤول المقيم في الخليج، أحدهما وفد من وزارة المواصلات سيبحث إمكان إقامة ممر تجاري يربط الهند والشرق والأوسط وأوروبا.

وهما زيارتان غير مسبوقتين منذ اندلعت الحرب في 28 شباط/فبراير عندما هاجمت الولايات المتحدة وإسرائيل إيران لترد الأخيرة بمهاجمة دول الخليج التي تستضيف قواعد عسكرية أميركية.

وقال المسؤول الإسرائيلي ليل الاثنين إن الدولة العبرية والإمارات أمام “فرصة لتعزيز العلاقات. نؤمن بهذه السوق.. نؤمن بأن على الناس المجيء. هناك فرص عديدة للتعاون”.

وأضاف أن “تعزيز التعاون سيزداد أكثر، وليس التعاون العسكري فحسب”.

ولم يؤكد المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته صحة تصريحات صدرت عن الجانب الأميركي تفيد بأن إسرائيل أرسلت إلى الإمارات بطاريات القبة الحديدية وأفرادا للمساعدة في تشغيلها.

كما رفض التعليق على تقرير أوردته صحيفة “وول ستريت جورنال” أفاد بأن الإمارات نفّذت عشرات الضربات ضد إيران بالتنسيق مع إسرائيل والولايات المتحدة.

وصرّح المسؤول بأن “إسرائيل أثبتت أنها صديقة حقيقية للإمارات العربية المتحدة بينما لم تقم دول أخرى بذلك. وقفت إسرائيل إلى جانبها.. في بلد مثل الإمارات العربية المتحدة، يعد ذلك مهمّا”.

دفعت أبوظبي ثمنا باهظا للحرب إذ تراجعت السياحة وصادرات الطاقة في وقت تفرض إيران حصارا على مضيق هرمز.

لكن بدلا من الدعوة إلى وقف إطلاق النار، شددت على ضرورة التوصل إلى حل شامل يتجاوز الهدنة ويشمل برنامج إيران الصاروخي ودعمها لجماعات موالية لها في المنطقة.

وقال المسؤول “أظهروا شجاعة كبيرة عبر الموقف الذي تبنوه (في وقت) كل ما ترغب فيه (بلدان أخرى) هو العودة إلى ما كان الوضع عليه قبل مهاجمتها”.

وتابع “لا أقول +ردّوا عبر الهجوم، لكن لا تدفنوا رؤوسكم في الرمل+”.

اعترفت الإمارات بإسرائيل عام 2020 بموجب اتفاقيات أبراهام.

والأسبوع الماضي، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى انضمام العديد من البلدان إلى اتفاقيات أبراهام كجزء من اتفاق مع إيران.

وبالنسبة للمسؤول الإسرائيلي، فإن توطيد العلاقات مع الإمارات سيظهر “قوة اتفاقيات أبراهام التي يؤمل أن يتم توسيع نطاقها وإقامة منطقة أكثر سلاما”.

