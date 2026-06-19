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مسؤول إسرائيلي يؤكد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله

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القدس 19 يونيو حزيران (رويترز) – قال مسؤول إسرائيلي كبير لرويترز اليوم الجمعة إن إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية في حالة وقف لإطلاق النار، ما دامت الجماعة لم تهاجم إسرائيل.

وأضاف المسؤول “وإلا، فسنكون في حالة حرب”.

وذكر المسؤول أن إسرائيل ستبقي قواتها في جنوب لبنان حيث تحتل منطقة على طول الحدود الشمالية لإسرائيل.

وقال مسؤول أمريكي كبير لرويترز في وقت سابق إن إسرائيل وحزب الله اتفقا على وقف إطلاق النار اعتبارا من الساعة الرابعة مساء اليوم بالتوقيت المحلي.

(إعداد محمد عطية للنشرة العربية)

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