مسؤول إيراني: إزالة الألغام من مضيق هرمز تُنفذ من جانبنا فقط

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29 يونيو حزيران (رويترز) – قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي اليوم الاثنين إن إزالة الألغام من مضيق هرمز تُنفذ فقط من جانب إيران وفقا لمذكرة تفاهم إسلام اباد بين طهران وواشنطن، وذلك ردا على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في هذا الشأن.

وقال ماكرون في وقت سابق اليوم إن فرنسا وسلطنة عُمان تعملان معا لخفض التوتر في الشرق الأوسط وإنهما ستتعاونان مع شركائهما بشأن إزالة الألغام من مضيق هرمز.

وذكر غريب آبادي في منشور على منصة إكس “الوضع حساس ومعقد.. ننصح فرنسا بشدة بعدم تعقيده أكثر باستفزازاتها”.

(تغطية صحفية منة علاء الدين ومحمد الجبالي والولي الولي – إعداد محمد عطية للنشرة العربية)