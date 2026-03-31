The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
حلول مناخية
أبحاث رائدة
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

مسؤول إيراني: الإعدام ومصادرة الأصول عقوبة التخابر ومساعدة الأعداء

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

دبي 31 مارس آذار (رويترز) – قال متحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية إن الأفراد الذين يتم اتهامهم بالتخابر أو التعاون مع “دول معادية” يمكن أن يواجهوا عقوبة الإعدام ومصادرة جميع الأصول بموجب قانون تم تشديده في الآونة الأخيرة.

وذكر المتحدث أن مجرد مشاركة الصور أو مقاطع الفيديو التي يمكن أن تساعد العدو في تحديد أهدافه يمكن اعتبارها تعاونا استخباراتيا.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأنه جرى اعتقال أكثر من ألف شخص منذ اندلاع الحرب قبل نحو شهر، تتعلق بأفراد جرى اتهامهم بتصوير مواقع حساسة أو مشاركة محتوى مناهض للحكومة عبر الإنترنت أو “التعاون مع العدو”.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما على إيران في 28 فبراير شباط، ومنذ ذلك الحين اتسع نطاق الصراع في أنحاء المنطقة وأسفر عن مقتل الآلاف وعطل إمدادات الطاقة إلى جانب تسببه في أضرار للاقتصاد العالمي.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية إن التشريع، الذي تم إقراره العام الماضي، ينطبق على الأنشطة العملياتية والاستخباراتية وبعض الأنشطة الإعلامية التي يُنظر إليها على أنها تدعم الحكومات المعادية، ولا سيما الولايات المتحدة وإسرائيل.

وحذر أولئك الذين يثيرون “الذعر” من خلال المعلومات المضللة بأنهم قد يواجهون عقوبات بالسجن مع تشديد العقوبات في أوقات الحرب.

وأضاف أن السلطات أصدرت حوالي 200 لائحة اتهام في مثل هذه القضايا، وتعمل مع الأجهزة الأمنية لتحديد ومصادرة الأصول المرتبطة بالمشتبه بهم، وشدد على أنه لن يكون هناك أي تساهل في تطبيق القانون.

(إعداد مروة غريب للنشرة العربية )

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

