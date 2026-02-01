The Swiss voice in the world since 1935
مسؤول إيراني: الحرس الثوري ليس لديه خطط لإجراء مناورات في مضيق هرمز

دبي أول فبراير شباط (رويترز) – قال مسؤول إيراني لرويترز اليوم الأحد إنه ليس هناك أي نية لدى القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني لإجراء تدريبات بالذخيرة الحية في مضيق هرمز مثلما ذكرت بعض وسائل الإعلام الأسبوع الماضي.

وكانت قناة برس تي.في الإيرانية الرسمية قد ذكرت يوم الخميس أن القوات ستجري التدريبات في مضيق هرمز يومي الأول والثاني من فبراير شباط.

وقال المسؤول اليوم “لم يكن هناك أي خطة لدى الحرس لإجراء تدريبات عسكرية هناك، ولم يصدر أي إعلان رسمي بهذا الشأن. إنما هي مجرد تقارير إعلامية خاطئة”.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)

