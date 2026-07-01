مسؤول إيراني: المحادثات غير المباشرة مع أمريكا تركز على الأصول المجمدة ومضيق هرمز

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دبي أول يوليو تموز (رويترز) – قال مسؤول إيراني كبر لرويترز اليوم الأربعاء إن المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن مستمرة منذ مساء أمس الثلاثاء في الدوحة، مضيفا أن المناقشات تركز على الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ومضيق هرمز.

وقال المسؤول “بدأت المفاوضات غير المباشرة مساء الثلاثاء. وعقدت إيران اجتماعات مع مسؤولين قطريين وباكستانيين، والذين بدورهم التقوا بالجانب الأمريكي. واستمرت المحادثات غير المباشرة اليوم الأربعاء وركزت على الأصول الإيرانية المجمدة ومضيق هرمز”.

(إعداد رحاب علاء للنشرة العربية)