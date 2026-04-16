مسؤول إيراني: تقليص الفجوة بين طهران وأمريكا بعد وساطة باكستان لكن توجد خلافات
دبي 16 أبريل نيسان (رويترز) – قال مسؤول إيراني كبير اليوم الخميس إن بلاده والولايات المتحدة أحرزتا بعض التقدم في مساعي التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب لكن بعد مرور أكثر من نصف مدة الهدنة الممتدة لأسبوعين، لا تزال هناك خلافات كبيرة لا سيما حول طموحات طهران النووية.
وأضاف المسؤول أن زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران أمس الأربعاء ساهمت في تقليص الخلافات في بعض المسائل مما عزز الآمال في تمديد وقف إطلاق النار واستئناف المحادثات بين طهران وواشنطن.
