مسؤول إيراني: تقليص الفجوة مع واشنطن لكن بعض الخلافات مستمرة
دبي 16 أبريل نيسان (رويترز) – قال مسؤول إيراني كبير اليوم الخميس إن بلاده والولايات المتحدة أحرزتا بعض التقدم في مساعي التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بوساطة باكستانية، لكن بعد مرور أكثر من نصف مدة الهدنة الممتدة لأسبوعين، لا تزال هناك خلافات كبيرة لا سيما حول طموحات طهران النووية.
وأردف المسؤول يقول “كانت زيارة قائد الجيش الباكستاني (عاصم منير) إلى طهران فعالة في تقليص الخلافات في بعض المسائل لكن لا يزال هناك خلافات جوهرية في المجال النووي… زادت الآمال في تمديد وقف إطلاق النار وعقد جولة ثانية من المحادثات”.
وأضاف “يعد مصير اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب ومدة القيود المفروضة على الأنشطة النووية الإيرانية من القضايا الخلافية التي لم يتم التوصل بشأنها إلى حل”.
وزار قائد الجيش الباكستاني طهران أمس الأربعاء في محاولة لمنع تجدد الصراع. واستضافت باكستان أولى محادثات السلام في مطلع الأسبوع.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية اليوم الخميس إنه لم يتحدد موعد لجولة ثانية من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.
ولم تتوصل إيران والولايات المتحدة في مطلع الأسبوع إلى اتفاق ينهي الحرب التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاشتراك مع إسرائيل في 28 فبراير شباط، مما دفع طهران للرد بقصف دول الخليج وأدى إلى إشعال فتيل صراع مواز في لبنان.
