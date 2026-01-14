The Swiss voice in the world since 1935
مسؤول إيراني: توقف التواصل المباشر مع واشنطن وسط تهديدات ترامب

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

دبي 14 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال مسؤول كبير لرويترز اليوم الأربعاء إنه تم تعليق الاتصالات المباشرة بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، وذلك عقب تهديدات الرئيس دونالد ترامب بالتدخل في خضم الاحتجاجات التي تشهدها إيران.

وأضاف المسؤول أن التهديدات الأمريكية تقوض الجهود الدبلوماسية، وأن أي اجتماعات محتملة بين المسؤولَين لإيجاد حل دبلوماسي للخلاف النووي المستمر منذ عقود قد ألغيت.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)

