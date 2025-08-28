مسؤول إيراني: خطوة الترويكا لإعادة فرض العقوبات غير قانونية ومؤسفة

reuters_tickers

1دقيقة

دبي (رويترز) – قال مسؤول إيراني كبير لرويترز يوم الخميس إن خطوة بريطانيا وفرنسا وألمانيا بتفعيل عملية إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران “غير قانونية ومؤسفة”، وإن طهران تراجع خياراتها، بما في ذلك الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي.

وأضاف “هذه الخطوة مضادة للدبلوماسية، وليست فرصة لها… ومع ذلك، ستواصل إيران الجهود الدبلوماسية مع الترويكا… (لكن) إيران لن تتنازل تحت الضغط”.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية -تحرير معاذ عبدالعزيز)