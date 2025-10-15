The Swiss voice in the world since 1935
مسؤول إيراني: لا يوجد مفتشون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في البلاد حاليا

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

دبي (رويترز) – نقلت وكالة رسمية عن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي القول يوم الأربعاء إنه لا يوجد مفتشون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية حاليا في إيران.

وأضاف إسلامي أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يمكنهم زيارة المواقع النووية في إيران إلا بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.

وكانت بعض وسائل الإعلام الإيرانية قد أشارت لوجود مفتشين في البلاد.

(تغطية صحفية باريسا حافظي والولي الولي – إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير)

