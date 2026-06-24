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مسؤول إيراني: لن تتم مناقشة الوصول للمواد النووية إلا في إطار اتفاق نهائي مع أمريكا

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دبي 24 يونيو حزيران (رويترز) – قال كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية الإيراني اليوم الأربعاء إن إيران لن تتناول مسألة الوصول إلى المواقع النووية التي تعرضت لهجمات ولا إلى المواد النووية إلا في إطار اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة وبعد اتخاذ خطوات عملية لرفع العقوبات الأمريكية.

وذكر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت سابق من اليوم أنه يتوقع إجراء عمليات تفتيش في إيران قريبا بموجب تفاهم مؤقت على صلة بالمحادثات الأمريكية الإيرانية إلا أن التفاصيل لم تحسم بعد.

وأوضح غريب آبادي في منشور على إكس “لا يمكن استغلال الضجيج الإعلامي لفرض حقائق على أرض الواقع”.

(إعداد مروة غريب للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية