مسؤول إيراني: نرفض أي مفاوضات تُجرى تحت ضغوط أو تهدف إلى الاستسلام

دبي 21 أبريل نيسان (رويترز) – قال مسؤول إيراني كبير لرويترز اليوم الثلاثاء إن إيران قد تشارك في محادثات مع الولايات المتحدة في باكستان إذا تخلت واشنطن عن سياسة الضغط والتهديدات، مضيفا أن طهران ترفض المفاوضات التي تهدف إلى الاستسلام.

وأوضح المسؤول أن باكستان، التي تضطلع بدور الوسيط، تواصل جهودها لإقناع الولايات المتحدة برفع الحصار البحري والإفراج عن سفينة الحاويات (توسكا) التي ترفع علم إيران، والتي استولت عليها القوات الأمريكية يوم الأحد واحتجزت طاقمها.

واتهم المسؤول واشنطن بأنها “تضع عقبات جديدة يوميا بدلا من السعي إلى حل الخلافات” لإنهاء الحرب.

(إعداد حاتم علي للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)