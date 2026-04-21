The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

مسؤول إيراني: نرفض أي مفاوضات تُجرى تحت ضغوط أو تهدف إلى الاستسلام

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

دبي 21 أبريل نيسان (رويترز) – قال مسؤول إيراني كبير لرويترز اليوم الثلاثاء إن إيران قد تشارك في محادثات مع الولايات المتحدة في باكستان إذا تخلت واشنطن عن سياسة الضغط والتهديدات، مضيفا أن طهران ترفض المفاوضات التي تهدف إلى الاستسلام.

وأوضح المسؤول أن باكستان، التي تضطلع بدور الوسيط، تواصل جهودها لإقناع الولايات المتحدة برفع الحصار البحري والإفراج عن سفينة الحاويات (توسكا) التي ترفع علم إيران، والتي استولت عليها القوات الأمريكية يوم الأحد واحتجزت طاقمها.

واتهم المسؤول واشنطن بأنها “تضع عقبات جديدة يوميا بدلا من السعي إلى حل الخلافات” لإنهاء الحرب.

(إعداد حاتم علي للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

