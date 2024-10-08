مسؤول إيراني: يجب ألا تسمح دول الخليج باستخدام مجالها الجوي ضد إيران

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من باريسا حافظي وآندرو ميلز

(رويترز) – قال مسؤول إيراني كبير يوم الثلاثاء إن طهران أبلغت دول الخليج بأنه سيكون “من غير المقبول” أن تسمح باستخدام مجالها الجوي ضد إيران، وإن أي تحرك من هذا القبيل سيستدعي ردا، وذلك وسط مخاوف من رد إسرائيلي محتمل على هجوم إيران الصاروخي الذي شنته الأسبوع الماضي.

وجاء حديث المسؤول في ظل توجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى السعودية ودول أخرى في الخليج لإجراء محادثات.