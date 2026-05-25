مسؤول إيرانيون يبحثون في قطر اتفاق السلام مع واشنطن

reuters_tickers

7دقائق

نيودلهي/دبي 25 مايو أيار (رويترز) – قال مسؤول مطلع اليوم الاثنين إن كبير المفاوضين الإيرانيين ووزير الخارجية زارا الدوحة لإجراء محادثات مع رئيس وزراء قطر بشأن اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاثة أشهر، وذلك بعدما قللت واشنطن وطهران من الآمال في تحقيق انفراجة وشيكة.

وقال روبيو للصحفيين في نيودلهي إن الولايات المتحدة ستمنح الدبلوماسية كل فرصة ممكنة للنجاح قبل النظر في “البدائل”، بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد إنه طلب من ممثليه عدم التسرع في إبرام اتفاق مع إيران.

وأضاف روبيو “هناك شيء قوي جدا مطروح على الطاولة فيما يتعلق بقدرتهم على فتح المضيق… وإجراء مفاوضات حقيقية وجادة ومحددة زمنيا بشأن القضية النووية، ونأمل أن نتمكن من تحقيق ذلك”.

وفي منشور مطوّل على موقع تروث سوشال اليوم الاثنين، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران تسير على نحو جيد، وحثّ المزيد من الدول العربية والإسلامية على الانضمام إلى اتفاقيات أبرهيم، التي تهدف إلى تطبيع العلاقات بين الدول العربية وغيرها من الدول ذات الأغلبية المسلمة وإسرائيل. وأضاف أنه ينبغي للسعودية وقطر الانضمام على الفور، وأنه ينبغي لجميع الدول الأخرى أن تحذو حذوهما.

وكان ترامب قد ذكر في وقت سابق على تروث سوشال إن الاتفاق مع إيران سيكون إما “اتفاقا عظيما وهادفا أو لن يكون هناك اتفاق على الإطلاق”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم الاثنين في مؤتمر صحفي أسبوعي إنه تم التوصل إلى نتائج بشأن عدد من الموضوعات، لكن هذا لا يعني “أننا اقتربنا من توقيع اتفاق”.

وقال المسؤول المطلع على زيارة المسؤولين الإيرانيين للدوحة في تصريح لرويترز إن المناقشات تركزت بشكل أساسي على مضيق هرمز ومخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، مشيرا إلى أن محافظ البنك المركزي الإيراني كان ضمن الوفد الإيراني لمناقشة إمكانية الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة كجزء من اتفاق نهائي.

وقال بقائي أن مذكرة التفاهم المحتملة تتضمن 14 بندا وتركز على إنهاء الحرب والحصار البحري الأمريكي، مقابل اتخاذ إيران خطوات تضمن المرور الآمن عبر الممر المائي الاستراتيجي.

وقال بقائي إن المحادثات في الوقت الحالي لا تتناول الملف النووي، الذي سيتم التفاوض بشأنه على مدى 60 يوما إذا تم الاتفاق على إطار العمل.

وقال ترامب إن هدفه الرئيسي في الحرب هو منع إيران من تطوير سلاح نووي باستخدام اليورانيوم عالي التخصيب. ونفت طهران دوما وجود أي خطط لديها للقيام بذلك.

وكان ترامب قد ذكر على تروث سوشال أمس أن الحصار الأمريكي على الموانئ والسفن الإيرانية في مضيق هرمز “سيظل ساري المفعول وبكامل قوته حتى يتم التوصل إلى اتفاق واعتماده رسميا وتوقيعه”.

* نقاط الخلاف

قال بقائي إن مذكرة التفاهم المحتملة لا تتضمن أي تفاصيل محددة بشأن إدارة مضيق هرمز الذي كان يمر منه قبل الحرب نحو 20 بالمئة من الشحنات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال.

وأضاف أن إيران لن تفرض رسوما على المرور عبر المضيق، لكنه ذكر أنه ستكون هناك تكلفة للخدمات التي ستقدم، مثل التوجيه الملاحي وإجراءات حماية البيئة، بموجب بروتوكول سيتم الاتفاق عليه مع عمان، التي تقع على الضفة المقابلة للممر المائي.

وتم إغلاق المضيق بشكل شبه كامل منذ بدء الحرب في 28 فبراير شباط، ولم يمر منه سوى عدد قليل من السفن مقارنة بما كان يتراوح بين 125 و140 سفينة يوميا قبل الصراع. وتسبب إغلاقه في صعود أسعار النفط وأزمة طاقة عالمية أدت إلى ارتفاع تكاليف الوقود والأسمدة والغذاء.

وذكر التلفزيون الإيراني الرسمي اليوم الاثنين أن 32 سفينة وخمس ناقلات نفط عبرت مضيق هرمز خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بتفويض من القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، مؤكدا أنه لن يُسمح لأي سفينة بالعبور دون تنسيق مع الحرس الثوري.

وتراجعت أسعار النفط أكثر من أربعة بالمئة لتصل إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين اليوم الاثنين مع تزايد التفاؤل حيال اقتراب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى اتفاق.

ولا يزال الجانبان على خلاف حول عدد من القضايا الشائكة، مثل طموحات إيران النووية وحرب إسرائيل في لبنان مع جماعة حزب الله المدعومة من طهران ومطالب إيران برفع العقوبات والإفراج عن عشرات المليارات من الدولارات من إيرادات النفط المجمدة في بنوك أجنبية .

وقالت مصادر إيرانية لرويترز من قبل إن مراحل مستقبلية قد تشهد التوصل إلى “صيغ عملية” لحل الخلاف المتعلق بمخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب، مثل تخفيف درجة نقائه تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

* وقف إطلاق نار هش

أكد ترامب، الذي تأثرت شعبيته بتأثير الحرب على أسعار الطاقة الأمريكية، ويواجه جهودا من الكونجرس للحد من صلاحياته في هذا الشأن، احتمال التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع.

وفي سياق منفصل، قال مصدران إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ مقربين منه أن إسرائيل باتت الآن لا تملك سوى قدرة ضئيلة على التأثير على عملية صنع القرار لدى ترامب بشأن الصراع الإيراني.

وقتل القصف الأمريكي الإسرائيلي الآلاف في إيران قبل تعليقه بموجب وقف لإطلاق النار في أبريل نيسان.

وقتلت إسرائيل أيضا آلافا ودفعت مئات الآلاف للنزوح في لبنان الذي غزته مستهدفة مقاتلي جماعة حزب الله. وتسببت ضربات إيرانية على إسرائيل ودول عربية في منطقة الخليج في مقتل العشرات.

(إعداد شيرين عبد العزيز ودعاء محمد ومعاذ عبدالعزيز للنشرة العربية)