مسؤول إيراني كبير: طهران مستعدة لمنح دبلوماسية ترامب “فرصة أخرى”

reuters_tickers

1دقيقة

دبي (رويترز) – قال مسؤول إيراني كبير لرويترز يوم الأربعاء إن طهران مستعدة لمنح الولايات المتحدة فرصة لحل الخلافات بين البلدين وذلك بعد يوم من إعادة ترامب تطبيق سياسة “أقصى الضغوط” على إيران.

وذكر المسؤول أن طهران تعارض “أي تهجير لسكان غزة، لكن المحادثات بين إيران والولايات المتحدة مسألة منفصلة”.

وأضاف أن طهران تريد من الولايات المتحدة “كبح جماح إسرائيل إذا كانت واشنطن تسعى إلى التوصل إلى اتفاق” مع الجمهورية الإسلامية.