مسؤول إيراني لرويترز: طهران قد تفتح مضيق هرمز قبل اجتماع مع أمريكا
دبي 8 أبريل نيسان (رويترز) – قال مسؤول إيراني كبير لرويترز اليوم الأربعاء إن إيران يمكن أن تفتح مضيق هرمز بشكل محدود وخاضع للسيطرة غدا الخميس أو يوم الجمعة، وذلك قبل اجتماع مسؤولين أمريكيين وإيرانيين في باكستان.
وأضاف المسؤول “إذا تم التوصل إلى تفاهم بشأن إطار للمحادثات، فقد يُفتح المضيق بشكل محدود وتحت سيطرة إيران”.
وتابع “سيكون التنسيق مع الجيش الإيراني إلزاميا لجميع السفن. لا يزال وقف إطلاق النار هشا، ومع ذلك نفضل السلام الدائم لكن إيران لا تخشى العودة إلى الحرب إذا أرادت الولايات المتحدة السير في الاتجاه نفسه”.
