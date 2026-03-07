مسؤول إيراني يحذر دول أوروبا من الانضمام للهجمات الأمريكية الإسرائيلية
(لتصحيح العنوان)
باريس 6 مارس آذار (رويترز) – قال مجيد تخت روانجي نائب وزير الخارجية الإيراني في مقابلة مع قناة فرانس 24 التلفزيونية إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تنضم إلى الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران ستكون “أهدافا مشروعة” لطهران.
وأضاف “أي دولة تنضم إلى الولايات المتحدة وإسرائيل في عدوانهما على إيران، ستكون بالتأكيد أهدافا مشروعة للرد الإيراني”.
ورغم إرسال عدد من دول الاتحاد الأوروبي مثل فرنسا واليونان وإيطاليا سفنا حربية نحو الشرق الأوسط وتنديد معظم كبار مسؤولي التكتل بالهجمات الإيرانية في المنطقة، فإنهم دعوا في الغالب إلى إنهاء الصراع والتوصل إلى حل دبلوماسي.
وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس اليوم الجمعة إن برلين تتعاون مع شركائها للتوصل إلى نهج يفضي إلى إنهاء الصراع مع إيران، مؤكدا في الوقت نفسه أن بلاده تتشارك الأهداف نفسها مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
