The Swiss voice in the world since 1935
مسؤول إيراني يحذر دول أوروبا من الانضمام للهجمات الأمريكية الإسرائيلية

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

(لتصحيح العنوان)

باريس 6 مارس آذار (رويترز) – قال مجيد تخت روانجي نائب وزير الخارجية الإيراني في مقابلة مع قناة فرانس 24 التلفزيونية إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تنضم إلى الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران ستكون “أهدافا مشروعة” لطهران.

وأضاف “أي دولة تنضم إلى الولايات المتحدة وإسرائيل في عدوانهما على إيران، ستكون بالتأكيد أهدافا مشروعة للرد الإيراني”.

ورغم إرسال عدد من دول الاتحاد الأوروبي مثل فرنسا واليونان وإيطاليا سفنا حربية نحو الشرق الأوسط وتنديد معظم كبار مسؤولي التكتل بالهجمات الإيرانية في المنطقة، فإنهم دعوا في الغالب إلى إنهاء الصراع والتوصل إلى حل دبلوماسي.

وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس اليوم الجمعة إن برلين تتعاون مع شركائها للتوصل إلى نهج يفضي إلى إنهاء الصراع مع إيران، مؤكدا في الوقت نفسه أن بلاده تتشارك الأهداف نفسها مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

(إعداد حاتم علي للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية