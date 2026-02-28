The Swiss voice in the world since 1935
مسؤول إيراني يحذر من “حرب نفسية” بعد تقارير إسرائيلية عن مقتل خامنئي

28 فبراير شباط
1دقيقة

دبي 28 فبراير شباط (رويترز) – قالت وسائل إعلام إيرانية إن رئيس العلاقات العامة في مكتب الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي اتهم اليوم السبت أعداء البلاد بشن “حرب نفسية” بعد تقارير إسرائيلية عن مقتل خامنئي.

وأضاف مسؤول العلاقات العامة قائلا “يلجأ العدو إلى الحرب النفسية، يجب أن يكون الجميع على علم بذلك”.

وذكر مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى لرويترز اليوم أن خامنئي قُتل في غارات إسرائيلية وأمريكية.

(تغطية صحفية باريسا حافظي – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير سها جادو)

