مسؤول إيراني يلتقي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الاثنين

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يجتمع نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي في مقر الوكالة في فيينا الاثنين، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية.

وقال الناطق باسم الوزارة إسماعيل بقائي إن الاجتماع هو “جزء من انخراطنا المتواصل مع الوكالة” التابعة للأمم المتحدة.

ويأتي اجتماع الإثنين بعد مشاركة غريب آبادي في مباحثات بشأن برنامج طهران النووي مع نظيريه الروسي والصيني في بكين الجمعة.

وشدد بقائي على أنه “مع تزايد التهديدات ضد البرنامج النووي الإيراني السلمي، من الطبيعي بالنسبة إلينا أن نكثف المشاورات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

وكشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب في السابع من آذار/مارس، أنه بعث برسالة الى القيادة في الجمهورية الإسلامية، يضغط فيها للتفاوض بشأن الملف النووي، أو مواجهة عمل عسكري محتمل.

ويثير البرنامج النووي الإيراني خشية الدول الغربية التي يتهم بعضها طهران بالسعي الى تطوير سلاح ذري، وهو ما تنفيه الجمهورية الإسلامية على الدوام.

وأبرمت إيران والقوى الكبرى اتفاقا في العام 2015، أتاح فرض قيود على برنامجها النووي وضمان سلميته، في مقابل رفع عقوبات اقتصادية. لكن الولايات المتحدة انسحبت أحاديا منه في العام 2018 خلال الولاية الأولى لترامب، وأعادت فرض عقوبات صارمة على طهران.

وأجرت إيران والدول الأوروبية الأطراف في الاتفاق (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا)، جولات مباحثات عدة خلال الأشهر الماضية بشأن الاتفاق الذي لم تثمر محاولات إحيائه المتكررة.

مز-أب/لين-كام/غ ر