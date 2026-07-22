مسؤول إيراني ينفي إساءة معاملة دبلوماسيين فرنسيين

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دبي/باريس 22 يوليو تموز (رويترز) – نفى مسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الأربعاء إساءة أفراد أمن إيرانيين معاملة دبلوماسيين فرنسيين احتجزا لساعات في طهران.

وسرعان ما نفت باريس تصريحات المسؤول الإيراني التي نقلتها وسائل إعلام رسمية، وقالت إن الواقعة لن تمر دون عواقب.

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية استدعت القائم بالأعمال الإيراني أمس الثلاثاء على خلفية الواقعة، التي قالت إن اثنين من موظفي السفارة الفرنسية تعرضا فيها للاحتجاز والترهيب الجسدي من أجهزة أمن إيرانية.

وكانت فرنسا قالت إن هاتفي الدبلوماسيين صودرا ولم يسمح لهما بالاتصال بالسفارة، وإنهما تعرضا للترهيب اللفظي، مما يمثل انتهاكا للأعراف الدبلوماسية. وأشارت إلى أن أحدهما، وهو الملحق الثقافي، تعرض لعنف جسدي.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن محمد تنهايي، المسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية، قوله إن أفراد أمن استجوبوا اثنين من موظفي السفارة الفرنسية بعد لقائهما مع أفراد يخضعون للتحقيق لأسباب أمنية.

ونقلت عنه قوله “أحال عناصر الأمن الموظفين إلى الشرطة الدبلوماسية بمجرد أن أدركوا صلتهم بالسفارة الفرنسية”، مضيفا أنه لم يكن هناك أي ترهيب.

لكن باسكال كونفافرو المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية نفى تصريحات تنهايي، وقال إن الدبلوماسيين اجتمعا مع مورد للسفارة.

وتابع كونفافرو قائلا “جاءت أفعالهما في إطار مهني، ورغم ذكرهما لهويتيهما ووظيفتيهما، تعرضا للاحتجاز أربع ساعات”، وأعاد التأكيد على تعرض أحد الدبلوماسيين لعنف جسدي.

وأضاف أن هناك نمطا من الترهيب خلال الأشهر القليلة الماضية يأتي بالتزامن مع سعي فرنسا لزيادة دعمها للمجتمع المدني الإيراني وتكثيف التواصل معه، وذلك في أعقاب حملة قمع للاحتجاجات مطلع العام الجاري.

وتسعى طهران منذ ذلك الحين للحيلولة دون حدوث اضطرابات داخلية عبر الاعتقالات وتنفيذ أحكام بالإعدام ونشر قوات الأمن في الشوارع، في ظل استمرار الحرب مع الولايات المتحدة.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قد ذكر أن الواقعة لن تمر دون عواقب. ويقول دبلوماسيون إن باريس تدرس خيارات مختلفة وقد تعلن عن ردها غدا الخميس.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه أبلغ بارو أمس الثلاثاء بأن أفعال الدبلوماسيين لم تكن “تقليدية أو مهنية”، وطالب باريس بمنع تكرار مثل هذه الوقائع.

(تغطية صحفية الولي الولي من دبي وجون أيرش من باريس – إعداد حاتم علي للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)