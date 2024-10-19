مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي يدعو لوقف إطلاق النار بعد موت السنوار

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نابولي (إيطاليا) (رويترز) – قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يوم السبت إن وقف إطلاق النار يمثل أولوية في الشرق الأوسط وإن مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يحيى السنوار على يد القوات الإسرائيلية قد يزيد فرص تحقيقه.

وأضاف بوريل في تصريحات للصحفيين في اجتماع لوزراء دفاع مجموعة السبع في نابولي بإيطاليا “بعد مقتل السنوار أصبح هناك مشهد جديد وعلينا استغلاله للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن (الإسرائيليين) المتبقين والبحث عن أفق سياسي”.

وقال أيضا إن من الممكن تعزيز مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، بعد أن تعرضت لإطلاق نار في الاشتباكات بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية.

وتابع قائلا “يجب أن تحظى قوات الأمم المتحدة بالاحترام في أنحاء العالم… ربما يتعين مراجعة مهمة قوة اليونيفيل لكن أول شيء يجب فعله هو وقف إطلاق النار”، مضيفا أن الأمر متروك لمجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرار بشأن اليونيفيل.