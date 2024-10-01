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مسؤول العلاقات الإعلامية بحزب الله لرويترز: الادعاءات أن قوات الاحتلال دخلت إلى لبنان كاذبة

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بيروت (رويترز) – نفى محمد عفيف مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله الوم الثلاثاء دخول قوات إسرائيلية إلى لبنان.

وحذر من أن الهجوم الذي نفذته الجماعة على مقر الموساد وقاعدة 8200 في وقت سابق يوم الثلاثاء “ليس إلا البداية”.

وقال في تصريح مكتوب لرويترز “لم يحدث أي اشتباك بري مباشر بعد بين مجاهدي المقاومة وقوات الاحتلال… مجاهدو المقاومة مستعدون للمواجهة المباشرة مع قوات العدو التي تتجرأ أو تحاول دخول ‏الأراضي اللبنانية وإلحاق أكبر الخسائر فيها”.

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