مسؤول باكستاني: إسرائيل حذفت عراقجي وقاليباف من قائمة الاستهداف بطلب من إسلام اباد

26 مارس آذار (رويترز) – قال مسؤول باكستاني لرويترز اليوم الخميس إن إسرائيل حذفت اسمي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف من قائمة الاستهداف الخاصة بها، بعد أن طلبت باكستان من واشنطن عدم استهدافهما.

وأضاف المسؤول “كان لدى الإسرائيليين… إحداثياتهما وكانوا يريدون تصفيتهما، وقلنا للولايات المتحدة إنه إذا جرى القضاء عليهما أيضا فلن يبقى أحد آخر يمكن التحدث إليه، ولذلك طلبت الولايات المتحدة من الإسرائيليين التراجع”.

(تغطية صحفية سعد سعيد – إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)