مسؤول بالأمم المتحدة: كان من الممكن منع المجاعة في غزة

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

جنيف (رويترز) – قال منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر يوم الجمعة إنه كان من الممكن منع المجاعة التي تفشت في جزء من قطاع غزة، محملا إسرائيل المسؤولية بسبب “العرقلة الممنهجة” للمساعدات.

وطالب فليتشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالسماح بدخول الإمدادات على نطاق واسع.

وأضاف فليتشر لصحفيين في جنيف تعليقا على تقرير أصدره مرصد عالمي للجوع “كان بإمكاننا منع هذه المجاعة إذا سُمح لنا بذلك، الأغذية تتكدس على الحدود بسبب العرقلة الممنهجة من إسرائيل”.

وأضاف مخاطبا نتنياهو “دعونا ندخل الغذاء والإمدادات الأخرى بدون عوائق وعلى النطاق الواسع المطلوب. ضعوا حدا للانتقام”.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)

