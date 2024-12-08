مسؤول بالبنتاجون: أمريكا ستظل موجودة بشرق سوريا

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المنامة (رويترز) – قال دانييل شابيرو نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط في مؤتمر حوار المنامة الأمني ​​في العاصمة البحرينية يوم الأحد إن الولايات المتحدة ستظل موجودة في شرق سوريا وستتخذ الإجراءات اللازمة لمنع عودة ظهور تنظيم الدولة الإسلامية.

وفي تصريحات بعد ساعات من إعلان مقاتلين من المعارضة السورية إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد، دعا شابيرو جميع الأطراف إلى حماية المدنيين وخاصة الأقليات والالتزام بالمعايير الدولية.