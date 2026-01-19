The Swiss voice in the world since 1935
مسؤول بالحكومة اليمنية: الإمارات تدير سجونا سرية في حضرموت

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

الرياض 19 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال مسؤول كبير في الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية اليوم الاثنين إنه تم اكتشاف “سجون سرية” تديرها الإمارات في محافظة حضرموت شرق اليمن.

وأوضح المسؤول، في خطاب بثه التلفزيون، أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ضد الإمارات والمجلس الانتقالي الجنوبي، الفصيل الانفصالي الرئيسي في اليمن، “لتحقيق العدالة للضحايا”.

ولم يصدر أي تعليق بعد من وزارة الخارجية الإماراتية أو المجلس الانتقالي الجنوبي.

(تغطية صحفية تيمور أزهري – إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير حسن عمار)

