مسؤول بحزب الله: الجماعة مستعدة لمناقشة مستقبل سلاحها إذا انسحبت إسرائيل

reuters_tickers

1دقيقة

بيروت (رويترز) – قال مسؤول كبير بجماعة حزب الله اللبنانية لرويترز إن الجماعة مستعدة لمناقشة مستقبل سلاحها مع الرئيس جوزاف عون إذا انسحبت إسرائيل من جنوب لبنان وتوقفت عن قصف البلاد وحددت شروطا للدخول في محادثات يأمل مراقبون أن تؤدي إلى تخلي الجماعة عن سلاحها.

وتجددت مسألة سلاح حزب الله مع استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية في الضغط على الحزب رغم التوصل إلى وقف إطلاق نار منذ نوفمبر تشرين الثاني، ومع إلحاح واشنطن على مطالبة الجماعة بالتخلي عن سلاحها واستعداد الولايات المتحدة لإجراء محادثات نووية مع إيران التي تدعم حزب الله.